لافروف: لا بديل عن علاقة جيدة بين موسكو وبرلين

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال أول لقاء له مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء في مستهل اللقاء في موسكو إنه لا بديل عن علاقة جيدة بين موسكو وبرلين، مضيفا أن روسيا تأمل في علاقات بناءة بصورة أكبر مع ألمانيا - على قدم المساواة وبمراعاة المصالح الخاصة، وذلك في إشارة منه إلى عدد كبير من القضايا الخلافية.

ومن جانبها، قالت بيربوك: "خلال رحلتي أريد أن أوضح أن العلاقة مع روسيا مهمة جدا للحكومة الألمانية الجديدة وبالنسبة لي شخصيا... لا بديل عن علاقات مستقرة بين موسكو وبرلين".

وكانت بيربوك وصلت مساء أمس الاثنين إلى العاصمة الروسية بعد زيارة لأوكرانيا.

وقالت بيربوك إنها تعرف "البعد التاريخي العميق للعلاقة بين بلدينا"، مضيفة أنه كان من المهم بالنسبة لها لذلك أن تضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، الذي يخلد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، وقالت: "العمق التاريخي، وكذلك الألم التاريخي بين بلدينا، هو على الدوام تكليف لسياسة الحاضر والأجيال القادمة. سنظل ممتنين إلى الأبد لشعب روسيا على المصالحة بعد أهوال الديكتاتورية النازية".

تجد الإشارة إلى أن العلاقات بين موسكو وبرلين حاليا في أدنى مستوياتها. وبعد مقتل مواطن جورجي في برلين في آب/أغسطس 2019، أدانت محكمة ألمانية مواطنا روسيا بالقتل واتهمت موسكو بممارسة "إرهاب الدولة". وتبادل كلا البلدين طرد دبلوماسيين. وتحمل ألمانيا روسيا مسؤولية هجمات قراصنة على البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2015 والهجوم على المعارض الروسي، أليكسي نافالني، باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا "نوفيتشوك".