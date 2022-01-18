محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة الرياض

تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم إنشاؤها بمدينة الرياض، يرافقه رئيس مركز ومدينة الرياض جمال يونس، ووكيل مديرية الصحة الدكتور طارق الشربيني.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض، بنسبة إنشاءات بلغت 30%، والتي ستتكون من 5 أدوار، وكذلك الأعمال الجارية بمستشفى الرياض، بنسبة إنشاءات بلغت 60%، كما تفقد وحدة مرور الرياض، والتي تم الانتهاء منها، وسيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة.

وشن المحافظ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض، مقررا غلق المحال المخالفة في حال تكرار مخالفتها، كما تفقد أعمال تبطين ترعة الضبعة، وتفقد بدء رصف طريق الضبعة المؤدي لوحدة المرور، موجها بتوسعة الطريق، كما قرر إنشاء طريق من المدخل الرئيسي لوحدة المرور باتجاه قرية النمر الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، لربط القرى بوحدة المرور.

وقرر المحافظ غلق معرضين لمدة أسبوع لتعديهما على شارع المصنع مما تسبب في التكدس المروري، كما وجه بشن حملة لإزالة الإشغالات بالمزلقان الأوسط.