مقتل 13 عنصرا إرهابيا خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي جنوب البلاد

قُتل 13 عنصرا إرهابيا، اليوم الثلاثاء، خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي في منطقتي مبارك ودار السلام، التابعتين لمحافظة شبيلي السفلي جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الجيش الصومالي، العميد أودوا يوسف راغي، قوله: إن "قوات الكوماندوز نفذت عملية عسكرية مخططة في منطقتي مبارك ودار السلام التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن مقتل 13 عنصرا إرهابيا، فضلا عن مصادرة مركبات يستخدمها الإرهابيون، كما جرى تدمير متفجرات".

وأعرب راغي عن شكره لقوات الاتحاد الإفريقي "أميصوم" والقوات الأمريكية على دعمها للعملية، مشيرا إلى أن العملية جزء من العمليات الجارية للقضاء على فلول مليشيات الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة من أرجاء البلاد.