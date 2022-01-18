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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 171 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 127 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ44 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وبلغ حتى يوم أمس، إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 105258 حالة، 3530 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 97092، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجماليه 33 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 32 منها حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.