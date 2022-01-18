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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 66.4 مليون إصابة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:41 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1% حتى الساعة 0612 صباحا بتوقيت نيويورك مقارنة بالتوقيت ذاته من يوم أمس، لتصل إلى 4ر66 مليون إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر1% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 14ر7 مليون إصابة، بزيادة قدرها 1ر3% عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 2ر5% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفا و586 حالات.

وسجلت ولاية نيو جيرسي أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 300 شخص.

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