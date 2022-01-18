إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية غيتة، حملة للتصدي لحالة تعدٍ في المهد على جسر خليج بزان بعمل شدة خشبية وسمل بطول 80 مترًا في قرية السلام أبو سمران، إذ تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على مواد البناء.



ونفذ قسم الإشغالات والإعلانات وشرطة المرافق قرار إزالة لسور وسلالم وأشجار بقرية أنشاص الرمل، وتمت الإزالة، فضلًا عن إزالة سور بالدبش بقرية عرب العواصية، بينما نفذت الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي والقسم الهندسي للوحدة حملة إزالة مخالفة بالدور الثالث العلوي في منزل بقرية كفر إبراهيم، على مساحة 150 مترا مربعا، وتمت الإزالة كليًا، ونفذت الوحدة المحلية بالزوامل حملة لفك شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي لمنزل مرخص حاصل على ترخيص مباني بثلاثة أدوار بقرية الزوامل.