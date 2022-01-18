في لفتة إنسانية واستجابة سريعة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج طفلة صغيرة مصابة بمرض نادر يمنعها من الحركة، إذ كلف بعلاجها وتوفير الاحتياجات اللازمة لأسرتها وذويها.



وأمر الرئيس، بتحمل تكاليف علاج الطفلة رودينا، البالغة من العمر 6 سنوات، وتدرس بالصف الأول الابتدائى، والمصابة بمرض نادر يعوقها عن الحركة، ويسبب ضـعف أعصـاب يديها، إذ جعلها تحتاج إلى إجراء ثلاث عمليات نقل بلازما، بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه، في حين لا تستطيع أسرتها تحمل تكاليف العلاج.



"الشروق" تواصلت مع سيد حسين، جد الطفلة الصغيرة، والبالغ 75 عاما، ووالدتها رباب سيد حسين، البالغة 33 عاما، حيث أكدوا سعادتها البالغة بمجرد معرفة أنها ستستطيع المشي مثل باقي الأطفال في جيلها.



وأرسلت والدة الطفلة الصغيرة صور لرودينا، صاحبة الـ6 أعوام للـ "الشروق" يظهر فيها اهتمام الأطباء من حولها، الذي انعكس على الصغيرة بفرحة غمرتها وضحكة تعلو ملامح وجهها الطفولي البريء.



وأكدت والدة الطفلة أن الرئيس "أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسـرة باسـتجابته بعلاج ابنتها وتقديم كل الدعم لهم"، مشيرة إلى أن "الاستجابة السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان وأنه أب لكل المصـريين".