الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال سلسلة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها حيال أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية شهر يناير الجاري، في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في اتصال ثلاثي جرى بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سونج كيم، ومدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكيهيرو، والممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو-دوك.

وأكد الممثل الأمريكي الخاص في الاتصال مع الممثل الخاص نوه والمدير العام فوناكوشي، مجددًا التزام الولايات المتحدة بنزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وكذلك التزامها الصارم بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

ودعا كيم، وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار والدخول في حوار بدلا من ذلك، مؤكدا انفتاح الولايات المتحدة المستمر على الحوار مع بيونج يانج دون شروط مسبقة.

وأكد المسؤولون الثلاثة التزامهم بمواصلة تنسيقهم الوثيق في هذا الصدد.