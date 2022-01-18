علق محمود فتح الله، نجم منتخب مصر السابق ومدرب بيراميدز الحالي، عن مشوار الفراعنة في كأس الأمم بعد الخسارة أمام نيجيريا والفوز على غينيا، في الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السودان، غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمواجهات المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، تلقى العديد من الانتقادات من قبل النقاد ووسائل الإعلام والجماهير، بسبب عدم وجود خطة واضحة للفراعنة في مباراته أمام نيجيريا، بافتتاح كأس الأمم، والدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية.

وقال فتح الله، في تصريح لقناة "أون تايم سبورت": "التتويج بنسخة 2008 هو الأهم في جيل الثلاثية التاريخية، لأنها الأقوى بالنسبة للفراعنة، هذا الجيل مختلف عن الحالي بكثير".

وأضاف: "مباراة نيجيريا شاهدت لاعبين في غير مراكزهم والأداء كان ضعيف جدًا ولا يوجد طرق لعب مفهومة كل شئ كان عشوائي".

وأوضح: "طريقة 4-3-3 هي الأنسب للفراعنة، لكن تحتاج لتوظيف اللاعبين، وتقييم المدير الفني من خلال الاختيارات".

وأردف: "هناك مراكز غير منطقية، مثل مشاركة أيمن أشرف في وسط الملعب، ومروان داود كجناح أيمن، خلال البطولة العربية".

واستطرد: "كثير من قرارات كيروش الفنية غير منطقية، ولا أجد لها تفسيرا، وقد يكون من محبي (التريند وإثارة الجدل)".

واختتم: "القلق على منتخب مصر بسبب كيروش، لكن قائمة اللاعبين المتواجدة قادرة على المنافسة والتتويج بالبطولة".