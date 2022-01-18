الأعرجي يدعو الاستخبارات العراقية إلى الابتعاد عن الأجندات الحزبية والسياسية

طالب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، رجال الاستخبارات العراقية إلى الابتعاد عن الأجندات الحزبية والسياسية والولاءات ويكون الولاء للوطن والمواطن.



ودعا الأعرجي، خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني لمناقشة واقع الأمن في البلاد والحوادث الأمنية الأخيرة وتحديد المسؤوليات الأمنية ومحاسبة المقصرين، "الأجهزة إلى تحديد مرتكبي الجرائم الأمنية التي تقلق المواطنين وتشوّه الوضع الأمني في العراق".



وأكد ضرورة أن "تكون الأجهزة الأمنية والاستخبارية على استعداد عالٍ، لمواجهة أية خروقات محتملة، وأن يبتعد رجال الاستخبارات عن الأجندات الحزبية والسياسية والولاءات، ويكون ولاؤهم للوطن والمواطن وتحديد ساحات العمل الاستخباري والأمني".



وشدد الأعرجي على ضرورة تحديد مدة زمنية للكشف عن المتورطين بالجرائم الأمنية ومحاسبة المسؤولين الميدانيين في القواطع التي وقعت فيها الخروقات في حال عدم الكشف عن المتورطين ولا تساهل في أمن البلد واحترام قوانينه.



وحضر الاجتماع جهاز الاستخبارات العراقي ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات ومدير أمن هيئة الحشد الشعبي.



وكانت بغداد قد شهدت خلال الأيام الماضية هجمات بعبوات ناسفة استهدفت مصرفين وصواريخ كاتيوشا طالت المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف المدنيين.