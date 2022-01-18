وزير خارجية تركيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

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تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية تركيا، مولود تشاووش أوغلو.

ونقلًا عن وكالة الانباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أكد «أوغلو» خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم وزير الخارجية التركي بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أمس الاثنين، أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.