الزمالك في مواجهة قوية أمام فاركو «الجريح» في كأس الرابطة

يسعى فريق الزمالك لمواصلة مشواره بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب استاد الإسكندرية.

ويطمح الزمالك في مباراة اليوم تحقيق الفوز الأول له وحصد الثلاث نقاط، من أجل المضي قدمًا لاحتلال صدارة ترتيب المجموعة والصعود للدور نصف النهائي، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام إنبي في الجولى الأولى.

وفي المقابل، يسعى فريق فاركو لمداواة جراحه، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين، بعد أن كان متقدما في الشوط الأول بهدفين للاشئ.

ويسعى فاركو لإثبات وجوده في أول مواسمه بالدوري الممتاز، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري الموسم الماضي.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك قد أعلن عن قائمة لاعبيه لمباراة فاركو، والتي ضمت 20 لاعبا.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو في كأس الرابطة

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.

يذكر، أن فريقي الزمالك وفاركو يتواجدان في المجموعة الثالثة إلى جوار سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش وإنبي.