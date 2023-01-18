أعلنت وزارة التموين، عن طرح الخبز الحر بالمخابز البلدية خلال أيام قليلة لغير حاملي البطاقات التموينية.



وخلال السطور التالية، نرصد لكم كيفية حصول المواطن الذي ليست لديه بطاقة تموين، على الخبز البلدي بسعر التكلفة.



كيفية الحصول على الخبز البلدي لكارت الخبز؟

تعمل وزارة التموين على توفير الخبر البلدي من خلال كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، وذلك عن طريق كارت مسبق الدفع الذي من خلاله يتم شراء العيش بسعر التكلفة، وتكون أسعاره أقل من سعر الخبز السياحي «الحر» وأكثر من سعر الخبز المدعم في بطاقة التموين.



أماكن صرف الخبز البلدي:



يعمل كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، من غدا الأربعاء، يتم الحصول على الخبز البلدي من الكارت الذكي مسبوق الدفع لغير حاملي البطاقات التموينية من أي مخبز في الأسواق.



سعر الخبز البلدي في الكارت الذكي:



ومن المتوقع أن يكون سعر الخبز البلدي في كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين 90 قرشا، والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر «السياحي» في الأسواق.



خطوات الحصول على كارت لشراء الخبز البلدي:



كل ما عليك من أجل الحصول على كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين، من خلال أي مكتب بريد ويتم استخدامه أثناء توافر رصيد كارت لشراء الخبز البلدي، حيث يمكن شحن الكارت بقيمة 20 جنيها أو 30 جنيها أو 50 جنيها أو 100 جنيه، ويكون للمواطن كامل الحرية في قيمة كارت الشحن.