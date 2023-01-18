إسبانيا تفرج عن 22 مهاجرا اعتقلتهم عام 2021

ذكرت وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء أنه تم الإفراج الشرطي عن 22 مهاجرا اعتقلوا في عام 2021 بعد فرارهم من طائرتهم ، التي هبطت بشكل غير مقرر في إسبانيا بسبب ادعاء وجود حالة طبية طارئة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر2021، توقفت طائرة تابعة لشركة "العربية للطيران المغرب" كانت متجهة إلى إسطنبول من المغرب بشكل غير مقرر في مطار سون سانت خوان في جزيرة مايوركا الإسبانية بسبب حالة طبية طارئة مزعومة على متنها. لكن الراكب ، الذي زعم أنه كان يعاني من غيبوبة سكري ، تبين أنه في صحة ممتازة في المستشفى.

وأثناء الانتظار في المطار ، خرج الركاب من الطائرة ، وركضوا عبر مدرج المطار إلى السياج المحيط بالمطار واختفوا في الليل. وبعد بضعة أسابيع ، تم القبض على الركاب الهاربين واثنين من المساعدين المشتبه بهم.

وتعتقد السلطات أن حالة الطوارئ الطبية كانت إجراء مخططا له من قبل مجموعة من الركاب لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وبعد 14 شهرا من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وافقت محكمة إقليمية على طلب من المدعي العام للإفراج عن الأشخاص الـ 22، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية. وأكد متحدث قضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الثلاثاء صحة تقارير إعلامية في هذا الصدد.

وكان القرار بسبب تغيير في التشريعات المعمول بها.

واضطر الأفراد الـ 22، ومعظمهم شباب من المغرب، إلى تسليم جوازات سفرهم وسيتعين عليهم مراجعة السلطات بانتظام. كما أنهم لا يزالون تحت الملاحظة في مأوى للاجئين. وقالت دوائر قضائية إنهم يواجهون الآن الترحيل إلى وطنهم.