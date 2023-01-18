 وفد أوروبي كبير يزور المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة - بوابة الشروق
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وفد أوروبي كبير يزور المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 1:04 م
زار وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وطلع على تطورات الأوضاع فيه.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم 35 ممثلا وقنصلا من الاتحاد الأوروبي، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني.

ورحب الخطيب بممثلي الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، مؤكدا أهمية زيارتهم للمسجد الأقصى كمسجد إسلامي تحت وصاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

واصطحب الخطيب ممثلي الاتحاد الأوروبي في جولة، أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وقدم لهم شرحا عن أهمية المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له، كما أطلعهم على جميع مشاريع الإعمار الهاشمية في المسجد، والتي تحول حكومة الاحتلال من إتمامها.


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