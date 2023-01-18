نصر الله: وزراء حزب الله يشاركون في جلسة الحكومة غدا لمعالجة موضوع الكهرباء فقط

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أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، عن مشاركة وزراء الحزب في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء لمعالجة موضوع الكهرباء فقط لأنه الأكثر إلحاحاً.

جاء تصريح نصرالله، خلال رعايته حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم" في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وقال نصرالله: "نحن ذاهبون إلى معالجة موضوع ملح للبنانيين بالطريقة المتاحة"، مضيفا: "وجود بواخر الفيول (الوقود) في البحر يسجل يوميّا غرامات على اللبنانيين".

وتابع: "نحن اليوم أمام واقع الحلّ الممكن المتاح هو أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال لمعالجة موضوع الكهرباء وأزمة الفيول (الوقود) وتحسين ساعات الكهرباء وتجديد العقود".

واستطرد: "قناعتنا الدستورية أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل".

وعن موضوع الكهرباء، أوضح "قبل أشهر قيل لنا أن نؤمن الفيول من إيران لـ 6 أشهر لرفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات، المساعدة التي كنّا نطلبها من إيران".

وأوضح "بادرنا واتصلنا بإيران ووافقوا على الطلب اللبناني للفيول"، ذاكرا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد على ذلك في بيروت".

وأشار إلى "منع الأمريكيين تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الإيراني خط أحمر، ويمكن هدّدوا".