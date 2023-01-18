أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن فيلم "خلي بالك من زوزو" نقطة فارقة في حياة الفنانة سعاد حسني، كما أنه يعد نقلة جماهيرية غير مسبوقة لها، وكانت معتزة باسم "زوزو" في الوسط الفني.

وأوضح "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فيلم "خلي بالك من زوزو" تم عرضه لمدة سنة في السينمات، إلا أنه تم وقف عرضه بسبب حرب 6 أكتوبر، والحكومة رأت أن الجنود تحارب على الجبهة ولا يجب عرض الفيلم في هذا التوقيت.

وتابع: فيلم "خلي بالك من زوزو" واحد من أكثر 5 أفلام من حيث الإيرادات في السينما، واعتمد الفيلم على تاريخ إجتماعي كبير ومتنوع، مشددًا على أن نجاح فيلم "خلي بالك من زوزو" جعله مستمر معنا حتى الآن.

واستكمل: "مستحيل تكرار عمل مثل فيلم خلي بالك من زوزو" ونحتاج لمثل هذه الأفلام خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن سعاد حسني مازالت نجمة شباك، كما أن منة شلبي نموذج من سعاد حسني.