سيجموند تتأهل للدور الثاني ببطولة أستراليا

صعدت الألمانية لورا سيجموند إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، بينما ودعت مواطنتها تاتيانا ماريا منافسات البطولة من الدور الأول إثر هزيمتها أمام الإيطالية لوكريزا ستيفانيني.

وتغلبت سيجموند على الإيطالية لوسيا برونزيتي 2 / 6 و6 / 4 و6 / 3 لتتأهل إلى الدور الثاني حيث تلتقي الرومانية إرينا كاميليا بيجو التي تأهلت بالفوز اليوم على الأمريكية إليزابيث ماندليك 3 / 6 و7 / 6 و6 / 2 .

أما ماريا، التي وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون، فقد ودعت منافسات أستراليا المفتوحة بعدما تغلبت عليها ستيفانيني 3 / 6 و7 / 5 و6 / 4 .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الهزيمة الخامسة على التوالي لماريا في الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة.

وكان من المفترض أن تحسم المباراتان أمس الثلاثاء، لكن جرى تأجيلهما إلى اليوم الأربعاء بسبب الأمطار.

وأصبحت سيجموند اللاعبة الألمانية الوحيدة في منافسات فئة السيدات، حيث شهدت البطولة خروج جولي ننيمير وتامارا كورباتش وايفا لايس من الدور الأول أمس الأول الاثنين.