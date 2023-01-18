يستضيف مستشفى قنا العام، المؤتمر العلمي الأول لجراحات المناظير، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس المقبل، بحضور ورئاسة الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة.

وأكد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، أن المستشفى تنظم المؤتمر العلمي الأول لجراحات المناظير، بوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، خلال الفترة من 9 وحتى 11 مارس المقبل، مواكبةً مع العيد القومي لمحافظة قنا، بحضور البروفيسور الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، وأحد أهم قامات الطب والصحة في مصر والشرق الأوسط.

وذكر الديب، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور عماد الطيب مدير التفتيش الفني بمديرية الصحة بقنا ومنسق عام المؤتمر، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام والدكتور محمد حسن طايع مدير وحدة مناظير عائشة المرزوق.

وأوضح الديب، أن المؤتمر يهدف لعرض أحدث علوم طب المناظير وما توصلت إليه العلوم الطبية الحديثة في ذلك المجال؛ بما يحسن من المستوى العلمي ورفع الكفاءة الأكاديمية للمتخصصين في هذا المجال سواء للعاملين من القطاع الطبي أو طلاب كليات القطاع الطبي من خلال إلقاء العديد من المحاضرات العلمية الهامة والتي ستضفي الكثير من الخبرة والمعرفة إلى أبناء القطاع الطبي بالمحافظة مع عقد ورشة عمل على هامش المؤتمر والعمليات الجراحية.