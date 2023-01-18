حملات تموينية مسائية على الأسواق فى كفر الشيخ تسفر عن تحرير محاضر للمخالفين

شهدت مدن بيلا وفوه وكفر الشيخ، حملات مسائية على الأسواق، والمحال التجارية، للتأكد من توفير السلع الغذائية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، بأماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضرين عدم الإعلان ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

تابع سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة المكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار والمحلات التجارية والمجازر، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية والبيئة والصحة والطب البيطري وقسم الإشغالات والمتابعة وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات، ومحضرين اشغال، و3 محاضر صحة، و5 محاضر نظافة".

وتابع المهندس أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية الموسعة لضبط أسعار السلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية، واللحوم والأسماك، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، موجها باستمرار العمل لتلك الحملات خلال الفترة القادمة، حتى لا يتم استغلال المواطنين، مشدداً بتفعيل الرقابة اليومية على الأسعار ومنع الغلاء.