الصين: نواجه صعوبة في السيطرة على كورونا بالمناطق الريفية

قالت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تواجه صعوبة في السيطرة على فيروس كورونا في المناطق الريفية بسبب الافتقار للموارد الطبية، وسفر المزيد من الأشخاص خلال عطلة العام القمري الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زينج ياندي، رئيس قسم التنمية والتطوير بوزارة الزراعة القول في بيان صحفي، إن الوزارة ستعمل مع الوزارات الأخرى للحد من تأثير موجات الاصابة بفيروس كورونا على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الصين ستوفر مزيدا من الأفراد الفنيين والمعدات الطبية، مثل أغراض الطوارئ والأدوية للمستشفيات المحلية في البلدات والقرى.

وأشار إلى أن السلطات المحلية سوف تراقب صحة الأشخاص الذين يحتاجون رعاية خاصة، ويشمل ذلك كبار السن والذين يعانون من إعاقات، لضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب.

وأوضح أن بكين مستمرة في الدعوة للحصول على اللقاح، كما تحث المواطنين على تجنب التجمعات بقدر الإمكان.