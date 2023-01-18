لافروف: روسيا والصين تدركان ألاعيب الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحاول "احتواء" كل من روسيا والصين بمساعدة دول أخرى، لكن موسكو وبكين تدركان هذه الألاعيب.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي إلى أن الغرب يرى أن موسكو وبكين تمثلان تهديدا، روسيا في الوقت الحاضر والصين على المدى الطويل كمنافس للدول الغربية، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن واشنطن لا تملك القوة الكافية لإحكام قبضتها على كلا البلدين، لذلك دعت أوروبا واليابان ودولا أخرى للانضمام إليها.

وأضاف أن الغرب يحاول خلق فتنة بين روسيا والصين، قائلا "الغرب يحاول زرع الفتنة في علاقاتنا.. نحن والصين على علم بكل هذه الألاعيب".

وتؤكد تصريحات لافروف على الأهمية الاستراتيجية التي توليها موسكو لعلاقتها مع الصين في وقت يبذل فيه الجيش الروسي قصارى جهده في أوكرانيا مع تدهور العلاقات الاقتصادية مع الغرب بسبب العقوبات المتتالية.

وقال لافروف إن علاقات بلاده مع بكين أقوى من أي وقت مضى وإن البلدين يحاولان جاهدين زيادة حجم التبادل التجاري بينهما باستخدام عملتيهما المحليتين لتقليل الاعتماد على الغرب وتجنب العقوبات.

ووقعت روسيا والصين شراكة "بلا حدود" في فبراير الماضي وتطورت العلاقات الاقتصادية بينهما مع انكماش العلاقات الروسية مع الغرب.

ومع ذلك، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الصيني شي جين بينج لديه "مخاوف" بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا.