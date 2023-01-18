 الصحة: 19 مرضا تستهدفهم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة: 19 مرضا تستهدفهم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 11:55 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمرض الوراثية لحديثي الولادة تستهدف الكشف عنهم وعلاجهم، إلى جانب تقديم المشورة لأولياء الأمور لتجنب ولادة أطفال مصابين بالأمراض.

وأضافت أن تلك المبادرة تشمل الكشف عن 19 مرضا وهي:

1-قصور الغدة الدرقية الخلقي
2- مرض البول القيقبي
3- تضخم الغدة الكظرية الخلقي
4- ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول"
5- أنيميا الفول
6- ارتفاع الجالاكتوز في الدم
7- التليف الكيسي
8- فرط شحميات الدم الوراثي
9- ارتفاع هوموسيستين بالبول
10- ارتفاع الأرجينين بالدم
11- الفينيل كيتونوريا
12- ارتفاع السيترولين بالدم
13- نقص رباعي هيدروبيترين
14- نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل
15- حموضة الدم العضوية
16- ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم
17- أكسدة الأحماض الدهنية
18- ارتفاع الحمض البروبيوني
19- نقص إنزيم البيوتينيداز الميثيل مالوني بالدم


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