أرباح يونايتد أيرلاينز خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز التوقعات

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز مساء أمس الثلاثاء تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز التوقعات، بفضل الأداء القوي خلال موسم السفر في نهاية العام.

وقالت الشركة إن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغ 843 مليون دولار، مقابل خسائر صافية بقيمة 646 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4ر12 مليار دولار مقابل 1ر8 مليار دولار خلال العام السابق.

وعلى الرغم من الزيادة الحادة في أسعار الوقود، استفادت يونايتد أيرلاينز من العودة القوية للسفر الجوي وتعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سعر سهم الشركة بنحو 3% في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بفضل النتائج التي فاقت التوقعات.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة ارتفاع أرباحها المعدلة للعام الحالي إلى ما بين 10 و12 دولار للسهم الواحد، وهو ما يماثل 4 مرات أرباح العام الماضي.

وقالت يونايتد أيرلاينز إن إجمالي إيرادات التشغيل خلال العام الماضي بلغ حوالي 45 مليار دولار بزيادة نسبتها 9ر3% عن إيرادات 2019 قبل تفشي كورونا.