ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم، أن هذا المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 80.1، مقابل 87.9 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 122.8، وقبل شهر 267.1.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا، سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 ألفا و450 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 22 ألفا و119 إصابة قبل أسبوع.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 188 حالة، مقابل 269 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 37 مليونا 637 ألفا و807 حالات.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.