 الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز الشراكة مع دول الكاريبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز الشراكة مع دول الكاريبي


نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 8:42 ص

جددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع دول وشعوب منطقة البحر الكاريبي.
جاء ذلك - وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - خلال لقاء نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس وبحثا خلاله التعاون في مجال الهجرة.
وسلطت هاريس خلال الاجتماع الضوء على الجهود المبذولة من خلال الشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي لمعالجة أزمة المناخ 2030 للمساعدة في معالجة أمن الطاقة وتداعيات تغير المناخ والتحديات الأخرى التي تواجه المنطقة..كما ناقشت الأوضاع الحالية في هايتي.


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