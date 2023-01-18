مرتضى منصور: «السحر» سبب تدهور مستوى محمد صلاح وليفربول

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يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السحر سبب تراجع مستوى نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، برصيد 28 نقطة بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

وقال منصور في تصريحات ناديه: «السحر بيستخدم في كرة القدم بمختلف دول العالم منذ سنوات طويلة، وفي أندية ومنتخبات فازت ببطولات بمساعدته».

وأضاف: «احنا شايفين مستوى محمد صلاح تراجع إزاي، ومستوى فريقه ليفربول أيضًا بقى عامل إزاي، هو ده صلاح من أول الموسم مش شايف قدمه».

وأتم: «أنا عايز ألعب مباراة السبت مع الأهلي، رجل ضد رجل، من غير بقى حكام أو عفاريت».