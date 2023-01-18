يوناما تصدر بيانا بشأن مشاورات رفيعة المستوى عبر الخليج وآسيا وأوروبا حول أفغانستان

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" أمس الثلاثاء، بيانا صحفيا للإحاطة علما عن سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى، عبر الخليج وآسيا وأوروبا، لبحث الوضع في أفغانستان، لدعم وحماية حقوق النساء والفتيات، والتعايش السلمي والتنمية المستدامة، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وأضافت وثيقة الأمم المتحدة، أنه كانت هناك زيارات شملت العديد من الدول المجاورة والخليج وخارجها.



والتقت البعثة أيضا مع قيادة منظمة "المؤتمر الإسلامي"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، ومجموعات من النساء الأفغانيات في أنقرة وإسلام آباد ومجموعة من السفراء والمبعوثين الخاصين لأفغانستان، المقيمين في الدوحة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من النساء الأفغانيات هناك.



والهدف من الزيارة كان إيجاد مسار لحل دائم والحاجة إلى الاستمرار في تقديم الدعم المنقذ للحياة.



واعترفت الدول والشركاء بالدور الحاسم للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشددوا على أهمية تحدث المجتمع الدولي بصوت واحد وبنهج واحد.



واتفق جميع أصحاب المصلحة على المبادئ الأساسية، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في التعليم والعمل والحياة العامة في أفغانستان.



كما اتفق الأعضاء على الاقتراح بعقد مؤتمر دولي حول النساء والفتيات في العالم الإسلامي في مارس 2023.