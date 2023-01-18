افتتاح حانة للمشروبات غير الكحولية في ظل زيادة الوعي الصحي بألمانيا

في ظل زيادة الوعي الصحي لدى البشر، والشعور بالقلق إزاء الآثار السلبية للكحوليات على أجسامهم، افتتح مانفرد ستيل مؤخرا حانة ومطعم "ستيلز لاندجازتوف"، أول مطعم يقدم مشروبات خالية من الكحول، في إقليم ساورلاند الغربي، إن لم يكن الأول من نوعه في جميع أنحاء ألمانيا التي تشتهر بإنتاج أنواع متعددة من الجعة.

وعلق ثورستن هيلفيج المتحدث باسم رابطة الفنادق والمطاعم بألمانيا على هذا الحدث، قائلا "لم أسمع من قبل عن محاولة مماثلة".

وقال هيلفيج إن ستيل يعد رائدا لاتجاه "وصل حديثا إلى ألمانيا"، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، كانت الحانات التي تقدم المشروبات غير الكحولية ويطلق عليها وصف الرصينة، والتي تمتد جذورها إلى حركة الاعتدال في القرن التاسع عشر، التي تدعو إلى عدم تناول الخمور، تعد "عادية تماما".

ورغم أن أسماء المشروبات المدرجة على قائمة أطعمة مطعم ستيل، تبدو وكأنها خمور نمطية فأن جميعها خالية من الكحول.

وبعض الناس في ألمانيا، يرفضون تناول هذه المشروبات الروحية الخالية من الكحول، ولكن ستيل لا يرى أن ذلك الاتجاه يمثل مشكلة، ويقول "إن المذاق في الحالتين واحد، وكل شيء آخر يحدث في رأسك"، بل إنه يقدم نوعين شهيرين من الجعة، مذاقهما مر إلى حد ما ويميل لونهما إلى الأصفر، ولكنهما بدون كحول، كما يقدم من الصنبور جعة مستخرجة من القمح.

ورغم أن مطعم ستيل الريفي الذي يقدم المشروبات الروحية الخالية من الكحول افتتح توا، جاءت معدلات الإقبال "جيدة للغاية"، ويقول إن هذا الرواج تم حتى بدون إعلانات، ويضيف "انتشرت الأخبار عن المطعم بسرعة كبيرة".

وكانت آخر مرة احتسى فيها ستيل نفسه مشروبا كحوليا في حياته منذ ثمانية أعوام، بعد أن تم تشخيصه بأنه مصاب بمرض التهاب البنكرياس الذي يسببه تناول الكحوليات.

وتم افتتاح أول حانة لا تقدم المشروبات الكحولية في ألمانيا منذ بضع سنوات، وهذه الحانة المسماة زيروليك كائنة في قلب العاصمة برلين واقتبست الحانة الفكرة أيضا من الولايات المتحدة، ومن حركة الرغبة في الوقار وعدم تناول الخمور، وهي تساعد مدمني الكحوليات على تجنب إغراء تناول المشروبات الكحولية، عندما يريدون تمضية بعض الوقت خارج المنزل.

غير أن مطعم ستيل المسمى "لاندجازتوف"، لا يهدف إلى أن يراه الناس على أنه منشأة للعلاج من إدمان الكحوليات.

وما يساعد على انتشار هذا الاتجاه الجديد، هو تنامي أنواع المشروبات غير الكحولية، وإنتاج بدائل خالية من الكحول للجعة والنبيذ والمشروبات الروحية، ويلاحظ أن شركة لير الأسترالية المنتجة للمشروبات غير الكحولية، والتي تعد رائدة في الأسواق العالمية للمشروبات الروحية الخالية من الكحول، تم تقييمها مؤخرا بأكثر من 115 مليون دولار.