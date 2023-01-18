دبلوماسيون: ممثلو الاتحاد الأوروبي يوافقون على فرض عقوبات جديدة ضد إيران

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أكد دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مملثي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران في بروكسل اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم الموافقة على تطبيقها رسميا في اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل.

وفقا للدبلوماسيين تستهدف العقوبات الجديدة حوالي 36 فردا ومؤسسة مشاركة في القمع الوحشي للاحتجاجات.

وتشمل الإجراءات العقابية المزمعة تجميد أصول في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على دخول التكتل.

واستهدف الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة من العقوبات التي تم إعلانها في ديسمبر 20 فردا وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الأخيرة بانخراطها بنشاط في تنظيم "اعترافات" تحت الضغط لمنتقدي النظام وبثها بعد إجبارهم عن طريق التخويف والعنف الشديد.