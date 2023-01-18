استخراج جثة شاب بعد 10 أيام من دفنها لوجود شبهة جنائية في أسوان

قامت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان مساء اليوم باستخراج جثة شاب من مقابر قرية السلسلة بمدينة كوم أمبو، بعد ١٠ أيام من دفنها، لوجود شبة جنائية.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطارا يفيد بالعثور على جثة متفحة، وسط الزراعات بمنطقة قرية السلسلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وبالفحص والكشف على الجثة تبين أنها تفحمت بسبب انقلاب موتوسيكل، وتم التصريح بدفن الجثة.

وكانت أسرة الشاب، بعد أيام من الدفن، تقدموا ببلاغ للنيابة تطلب استخراج جثة ابنهم المدفونة من المقابر، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مؤكدين في بلاغهم وجود شبة جنائية وراء موت ابنهم.

وبالفعل انتقلت قوة أمنية بصحبة الطب الشرعي للمقابر، وتم استخراج الجثة وقام الطب الشرعي بالتشريح، تمهيدا لإعداد تقرير نهائي عن سبب الوفاة أن كانت بها شبة جنائية من عدمه.