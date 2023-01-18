خارجية بيلاروسيا: نعتبر العقوبات الأمريكية تدخلا في الشئون الداخلية

قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، اليوم الأربعاء، إن السلطات البيلاروسية تعتبر العقوبات الأمريكية على بلاده تدخلاً في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وأوضح جلاز، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم: "نحن نعتبر القرار الذي تم اتخاذه تدخلا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة كمحاولة للضغط على النظام القضائي لبلدنا".

كما أشار جلاز إلى أن "سياسة وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال هي نفس السياسة القديمة".. وأضاف: "إنه من المؤسف أن الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين من المفترض أن يبحثوا عن حلول وسط، غير قادرين على فعل أي شيء لوقف وتيرة التصعيد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على بيلاروسيا؛ شملت فرض قيودا على تأشيرات الدخول على 25 شخصا، بسبب تورطهم في "تقويض" الديمقراطية في بيلاروسيا. وأوضح بلينكين أن الهدف من هذه العقوبات الرد على انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا. على حد وصفه.

تأتي هذه العقوبات الجديدة ضمن سلسة من عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مينسك بسبب دعمها لروسيا في الحرب الروسية الأوكرانية.