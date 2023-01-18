أمير قطر: لقاء أبوظبي يدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا

سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.

شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. pic.twitter.com/uZhqVIn3my — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 18, 2023

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا».وتوجه بالشكر إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والدولة الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.وفي وقت سابق، استضاف رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، لقاء أخويًا تشاوريًا مع إخوانه قادة الدول الشقيقة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.وبحث القادة خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم، ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات؛ التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات، بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.