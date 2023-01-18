وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع فائض المعروض من النفط في الأسواق

تواجه أسواق النفط العالمية ارتفاعا في فائض المعروض من النفط الخام خلال الربع الحالي من العام، حيث مازال الطلب على الخام مقيدا رغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أن الإمدادات العالمية ستزيد على الاستهلاك بنحو مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين حدثت الوكالة تقديراتها للطلب في الصين بنسبة طفيفة بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، لا تتوقع الوكالة نموا سنويا للطلب في الصين قبل الربع الثاني من العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الوكالة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس "من المنتظر أن يكون مسار خروج الصين من تداعيات جائحة كورونا تقلبات وعقبات، مع مواجهة الصين شتاء صعبا.. لذلك يبدو أن الصعوبات والمشكلات ستسود على المدى القريب" في الصين.

يذكر أن أسعار النفط العالمية استهلت تعاملات العام الجديد بتراجع حاد مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الصين عقب قرار رفع قيود احتواء الفيروس، مما أثار الشكوك في إمكانية استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد. وجرى تداول خام برنت القياسي اليوم بنحو 87 دولارا للبرميل.

وتتوقع الوكالة نقص الإمدادات في السوق العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تسارع وتيرة الطلب الصيني وتداعيات العقوبات المستهدفة على قطاع النفط الروسي.

وقد يتراجع إنتاج النفط الروسي بنحو 5ر1 مليون برميل يوميا بنهاية مارس المقبل. وأضافت الوكالة أن الفائض الكبير في السوق في بداية العام الحالي قد ينكمش بسرعة.

وبحسب تقرير الوكالة فإن الاستهلاك العالمي للنفط يتجه نحو الزيادة بمقدار 9ر1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 7ر101 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الحالي.