الشركة المشغلة لخطوط الغاز في فرنسا تستبعد نقص الإمدادات هذا الشتاء

ذكرت شركة "جي.آر.تي جاز" المشغلة لشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في فرنسا، في بيان، أن مخاطر نقص الغاز الطبيعي في البلاد، هذا الشتاء، أمر مستبعد للغاية، في ضوء المستوى المرتفع من المخزون.

وأضافت الشركة، أن مخاطر حدوث عجز يومي بشكل شبه كامل، اختفت طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتراجع الطلب على الغاز، منذ أن دعت الحكومة إلى الحفاظ على الطاقة.

يشار إلى أن منشآت تخزين الغاز في فرنسا ممتلئة بحوالي 78%، أي أعلى بكثير من المتوسط، خلال خمس سنوات، طبقا لبيانات صادرة عن هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.