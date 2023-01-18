مؤسس تيسير الزواج بالشرقية: بيت العريس تحول لمخزن ومتحف بسبب تراكم العفش

أكد هاني الشبراوي، عمدة إحدى القرى بالشرقية، ومؤسس مبادرة تيسير الزواج في الشرقية، أنه يجب التخلي عن المغالاة في تكاليف الزواج، حيث إن الوضع الاقتصادي الآن لا يسمح بزيادة التكاليف، مشددًا على أنه يريد أن تطبق المبادرة بشكل عملي ومجتمعي في جميع القرى.

وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيت العريس تحول لمخزن ومتحف بسبب المغالاة في العفش والمستلزمات الأخرى، قائلا: "المنزل أصبح يمتلئ بالمستلزمات المختلفة والمفروشات، والتقارب الفكر الثقافي بين الزوجين يسهل الكثير في الزواج".

وأوضح أنه لابد أن نتعاون وننفذ مبادرة تيسير الزواج، مؤكدًا أنه تعاون مع بعض الكوادر العملية والدينية لطرح هذه المبادرة بطرق مختلفة، مؤكدا أن المغالاة في ماديات الزواج أحد أسباب الطلاق، كما أن نسب العنوسة وصلت لـ12 مليون ما بين الذكور والإناث.