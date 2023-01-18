إصابة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي بفيروس كورونا

ظهرت نتيجة فحص كورونا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إيجابية، وهو يعاني من أعراض متوسطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتلقى باول (69 عاما) نتيجة الفحص اليوم و"قد تلقى اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 واللقاحات المعززة"، حسبما أفاد مجلس الاحتياط في بيان، مضيفا أنه يعمل من المنزل في العزل.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات في 31 يناير وحتى الأول من فبراير.

ومن المقرر أن يشارك باول في مؤتمر صحفي بنفسه في الساعة 1430 مساء في واشنطن بعد اختتام الاجتماع.