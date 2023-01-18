جمعية دولية: 160 بلاغا عن عنف وإساءة ضد أطفال في ألمانيا

تلقت جمعية "قرى الأطفال إس أو إس" ، وهي جمعية دولية غير سياسية وغير طائفية تهتم برعاية وتربية وتنشئة الأطفال فاقدي العائل، 160 بلاغا عن العنف وسوء المعاملة في السنوات الأخيرة.

وقال كلاوس شيفر، رئيس اللجنة المستقلة التي أنشأتها الجمعية للتحقق من الظلم والتعامل معه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ: "هذه التقارير الـ 160 تأتي من كل من متلقي الرعاية الحاليين والسابقين. الحوادث المبلغ عنها فيها تعود إلى ستينيات القرن الماضي".

ووفقا لشيفر، نشأ أكثر من 10 آلاف طفل في ألمانيا في عائلات "قرى الأطفال إس أو إس" خلال تلك الفترة.

وقال شيفر إن حوالي نصف التقارير كانت حالات لأطفال وشباب يمارسون العنف ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، كانت هناك أيضا ادعاءات بالعنف والاعتداء الجنسي ضد مقدمي الرعاية.

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، تصدرت دراسة عناوين الصحف وتشير إلى وجود "انتهاكات حدودية" ، أي تلك التي لا ترقى إلى كونها إجرامية ، من قبل اثنين من مقدمي الرعاية في بافاريا.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبير الإساءة الشهير هاينر كيوب أن الموظفين السابقين ألحقا "معاناة" بالأطفال الموكلين إليهما.

وبعد نشر الدراسة ، تم إنشاء اللجنة ، التي يرأسها شيفر والتي حددت لنفسها مهمة التصالح مع الحالات. لذلك ، وضعت إعلانات في العديد من الصحف تدعو المتضررين إلى التقدم.

ومن المتوقع إجراء تقييم أولي من قبل اللجنة هذا الصيف، مع التخطيط لتقرير نهائي في صيف عام 2024.