دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة بتزويد جيش بلاده بالدبابات الثقيلة وحث على "العزم والسرعة" في اتخاذ القرار من الحلفاء الغربيين.

وفي كلمة أمام جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط فيديو اليوم الأربعاء، حذر الرئيس الأوكراني من أن "الاستبداد يفوق الديمقراطية" حيث تتردد ألمانيا بشأن ما إذا كانت ستزود البلاد بدبابات ليوبارد 2، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد بدد الآمال في أنه سيعلن قرارًا بتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة في خطابه الرئيسي في دافوس في وقت سابق من اليوم، دون تقديم أي التزامات أسلحة جديدة.

واستعرض شولتز قائمة المعدات العسكرية التي كانت ألمانيا تزود بها أوكرانيا وأكد عزم بلاده على ضمان انتصار أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد صرح، بعد ساعات من تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من إحدى ضواحي كييف أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بمن فيهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، بأن بلاده لا تستطيع تحمل انتظار روسيا لإعادة تجميع صفوفها، قائلا "يجب ألا يتردد العالم اليوم ودائمًا .. عندما يسعى الشر للانتقام، يحتاج العالم إلى العزم والسرعة".