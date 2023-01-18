بريطانيا:لم يتم تسجيل عبور لمهاجرين للقنال الإنجليزي على مدار أسبوعين

لم يعبر أي مهاجرين القنال الإنجليزي إلى بريطانيا لمدة 14 يوما- وهي أطول فترة زمنية تمر دون وصول أى مهاجرين منذ تسعة أشهر.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا البريطانية" أن وزارة الدفاع البريطانية لم تسجل عبور أي مهاجرين منذ 2 يناير، عندما قام 44 شخصا برحلة في قارب واحد في العبور الوحيد في هذا العام حتى الآن.

ويظهر التحليل الذي قامت بها الوكالة للأرقام الحكومية أن هذه هي أطول فترة متصلة تمر دون عبور للمهاجرين منذ تسجيل توقف للعبور لمدة 13 يوما بين 29 مارس و 10 أبريل من العام الماضي.

وكان مسؤولون حكوميون قد أشاروا سابقا إلى أن أي انخفاض في المعابر خلال الشتاء قد يكون موسميا ومرتبطا بالظروف الجوية، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام مرة أخرى في الربيع.