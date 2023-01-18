 ماكرون يعزي أوكرانيا في مقتل وزير الداخلية إثر حادث تحطم مروحيته في كييف - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يناير 2023 2:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يعزي أوكرانيا في مقتل وزير الداخلية إثر حادث تحطم مروحيته في كييف

باريس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:27 م
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل مارون، عن خالص تعازي فرنسا للسلطات في أوكرانيا في مقتل وزير الداخلية الأوكراني "دينيس موناستيرسكيج" فى تحطم المروحية التي كانت تقله وعدد من كبار المسئولين أثناء توجهها إلى الجبهة.

وأعرب الرئيس ماكرون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- عن حزنه الشديد للوفاة المأساوية لـ"موناستيرسكيج" في حادث تحطم مروحية في كييف فى وقت سابق من صباح اليوم.

وقال الرئيس الفرنسي في التغريدة: "فرنسا تقدم تعازيها لأصدقائها الأوكرانيين، واصفا الحادث بـ"الفظيع" والذي وقع بالقرب من روضة أطفال.

وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني "دينيس موناستيرسكيج" و3 أطفال، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم الأربعاء في منطقة كييف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك