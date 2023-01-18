سموحة يعلن عودة محمود شبانة للزمالك في انتقالات الشتاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة، عودة محمود شبانة مدافع الفريق السكندري، إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان محمود شبانة قد انضم لصفوف فريق سموحة في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي الزمالك.

وقال عجلان في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك طلب بالفعل قطع إعارة محمود شبانة مدافع الفريق، واللاعب سيرحل عن النادي خلال الأيام القادمة».

وأضاف: «الزمالك سيدفع مليون جنيه لنادي سموحة، وذلك من أجل قطع إعارة المدافع محمود شبانة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وأتم: «وجود طارق العشري مهم مع سموحة، والفريق يسير الآن بشكل جيد في بطولة الدوري الممتاز»