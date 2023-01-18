تخصيص 8 مناطق لتلقي لقاح فيروس كورونا بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بكل مدينة من مدن المحافظة، وذلك ضمن جهود المديرية لمجابهة فيروس كورونا تزامنًا مع فصل الشتاء.



وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص مركز تلقي اللقاء بكل مدينة من مدن المحافظة بواقع 8 مراكز، وجرى الإعلان عن عنوان المركز، ورقم تليفون لتواصل الجمهور مع أقرب مركز لهم لتحديد موعد لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، منعًا للتكدس توفيرًا لوقت المواطنين.



وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أنه جرى تخصيص مكتب صحة رأس سدر بالمركز الطبي القديم بجوار مستشفى رأس سدر المركزي لتلقي مواطني مدينة رأس سدر اللقاح، ومكتب صحة أبوزنيمة بمساكن الحي الثاني لاستقبال مواطني مدينة أبوزنيمة، وفي مدينة أبورديس جرى تخصيص مركز تلقي اللقاء بمكتب الصحة بمبنى مستشفى أبورديس المركزي.



وتابع: وفي مدينة طور سيناء جرى تخصيص "مكتب صحة الطور أول" في حي الدبش بالمنشية، ومركز بالإدارة الصحية بشرم الشيخ التي توجد في حي النور، ومركز بمكتب صحة مدينة دهب الذي يوجد بمجمع المصالح الحكومية، ومركز بمكتب صحة مدينة نويبع والذي يوجد في المركز الطبي الحضري بقرية المزينة، ومركز بالمكتب الصحي بمدينة سانت كاترين، والذي يوجد بالإدارة الصحية.



وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة، أكد وكيل وزارة الصحة، أن الوضع الوبائي مستقر منذ عام، ولم يوجد بالمحافظة أي حالات إصابة بالفيروس، وجري الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا، إضافة إلى التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل جميع المطارات بالمحافظة، وكل الفنادق والمنتجعات السياحية.