 مؤسس «تيسير الزواج بأسيوط»: المغالاة في تكاليف الزواج زادت من نسب العنوسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤسس «تيسير الزواج بأسيوط»: المغالاة في تكاليف الزواج زادت من نسب العنوسة

محمود الخطيب، مؤسس مبادرة تيسير الزواج بأسيوط
محمود الخطيب، مؤسس مبادرة تيسير الزواج بأسيوط
خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 6:21 ص

أكد محمود الخطيب، مؤسس مبادرة تيسير الزواج بأسيوط، أن هناك تزايد كبير في تكلفة ومغالاة الزواج في الصعيد، بجانب زيادة التكاليف كالذهب والشبكة والتي وصلت لـ200 ألف جنيه، إلا أن الشبكة تم اقتصارها على الدبلة والخاتم فقط.

وأوضح "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سفر أهالي الصعيد خارج مصر والعمل خارج مصر هو أحد الأسباب في المغالة في الزواج، من زيادة تكاليف العفش وقائمة المنقولات والذهب والشبكة.

وأشار الخطيب، إلى أن المبادرة بدأت في أسيوط من خلال الشباب المقبلين على الزواج، وتفاجئ من الإقبال الكبير على مبادرة تيسير الزواج، مؤكدا أن أغلب المقبلين على الزواج هم من أقبلوا على المبادرة، وأن المغالاة في الزواج زاد من نسب العنوسة.

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