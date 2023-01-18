مكتبة تشتهر في معقل تجارة السلاح على الحدود الباكستانية الأفغانية

يعبر تاجر السلاح العشريني "محمد جهنزيب"، عشرات البائعين وصفوف الرشاشات الأمريكية والروسية، وسط ضجيج جراء تجربة المشترين للأسلحة، ليصل لوجهته، مكتبة صغيرة يعمها الهدوء، إذ يرشف الشباب الشاي الأخضر بينما يطالعون كتبا متنوعة في مكتبة نشأت فوق كومة من السلاح بمدينة دارة أدمخيل، معقل تجارة السلاح على الحدود الباكستانية الأفغانية.



يقول جهنزيب، لـ"فرانس برس"، إن القراءة هوايته المفضلة، ولطالما كان حلمه أن يجد مكتبة في تلك المنطقة الحدودية المشهورة بالسلاح والمخدرات والاشتباكات، ليتحقق حلمه أخيرا.



ويضيف راج محمد، الثلاثيني، مؤسس المكتبة وسط سوق الأسلحة الحدودي، أن كثيرين ثبطوه قائلين إنه لا حاجة لوجود مكتبة وسط بائعي الأسلحة وفي قرية تعاني من الأمية، متابعا أنه بخلاف ذلك، تخطى عدد أعضاء المكتبة الـ500 خلال 6 سنوات من نشأتها، بينهم بائعي أسلحة وشباب وطلاب وفتيات.



وأوضح أنه بدأ بغرفة صغيرة للقراءة، وضع بها مجموعة الكتب التي كان يقتنيها، بينما كان يدفع إيجار 11 دولارا شهريا بالغرفة التي تعلو مبنى من محلات السلاح، وتابع أنه تمكن لاحقا من تلقي مبنى، تبرع به أحد الأعيان ليكون مكتبة متكاملة.



ويقول شفيع الله عفريدي، متطوع بالمكتبة، ونجل صاحب الأرض المقامة عليها، إنه سعيد بكون شباب قرية تعج بالأمية يتوافدون على المكتبة، غير إنه يحاول منع الكثير منهم من اصطحاب سلاحهم الشخصي داخل المكتبة.



ويقول عرفان الله، الرجل الستيني المتبرع بالمبنى، إنه نشأ وسط مجتمع يعتبر السلاح "زينة الرجال"، إلا أنه يرى العلم الزينة الحقيقية للرجل، وهو ما يجمله.



وتشكل الفتيات 10% من أعضاء المكتبة، بينما تقول هريم سعيد، إنها بوجود مكتبة في قريتها سيكون لها أن تحقق حلم والدتها في أن تصبح طبيبة يوما ما.





