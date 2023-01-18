الكهرباء تنصح المواطنين بالترشيد: يوفر الطاقة ويحافظ على الأموال

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المواطن عليه أن يتحلى بثقافة الترشيد سواء لتوفير الطاقة أو أمواله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن كل مواطن عليه أن يتابع استهلاكه عن طريق العداد أولا بأول وبشكل منتظم حتى لا يفاجئ باستهلاك كبير.

وأشار إلى أن العدادات مُسبقة الدفع تساهم في خفض الاستهلاك، مؤكدا أن أغلب من تحولوا لهذه العدادات نجحوا في توفير ثلث أو ربع ما كانوا يدفعونه من خلال المتابعة المستمرة.

ونصح حمزة، بفصل أي جهاز كهربائي لا توجد حاجة لاستخدامه عن مصدر الكهرباء، بما في ذلك التلفزيون أو شواحن الهواتف.

ولفت إلى أن نزع مصادر الكهرباء تحمي من إمكانية اندلاع حرائق قد تحدث من خلال الماس الكهربائي، محذرا من خطورة ذلك.