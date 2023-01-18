 فتح قضية جنائية بشأن خروج 22 عربة شحن عن مسارها في شرق روسيا - بوابة الشروق
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فتح قضية جنائية بشأن خروج 22 عربة شحن عن مسارها في شرق روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 12:35 م

بدأ المحققون صباح اليوم الأربعاء، إجراءات خاصة بقضية جنائية تتعلق بحادث خروج 22 عربة شحن عن مسارها على شبكة خطوط "ترانس بايكال" للسكك الحديدية في مقاطعة آمور بشرق روسيا صباح أمس.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية، عن إدارة التحقيقات الإقليمية الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية قولها في بيان على تطبيق "تلجرام"، إنها رفعت دعوى جنائية بشأن حادث خروج 22 عربة من قطار الشحن عن مسارها، وذلك بشهبة ارتكاب جريمة انتهاك لقواعد السلامة المرورية "تسببت في أضرار جسيمة".

وتواصل السلطات إجراء تحقيقات لكشف كل ملابسات الحادث الذي وقع في قطار محمل بالفحم، كما يتم تحديد حجم الأضرار.

وكانت 22 عربة من قطار الشحن خرجت عن مسارها، ما أدى إلى إغلاق جزء من السكة الحديدية مؤقتا، وتأخير عدد من قطارات الركاب، دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو خلق تهديدات للسلامة البيئية.


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