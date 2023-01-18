 اعتقالات في موسكو بسبب التضامن مع ضحايا هجوم دنيبرو الأوكرانية - بوابة الشروق
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اعتقالات في موسكو بسبب التضامن مع ضحايا هجوم دنيبرو الأوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 2:54 ص

قال نشطاء في مجال الحقوق المدنية إنه تم القبض على عدة أشخاص في موسكو أثناء محاولتهم وضع زهور تأبينا لما لا يقل عن 45 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

واعتقل ما مجموعه أربعة أشخاص في وسط العاصمة الروسية مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت منظمة الحقوق المدنية "أو في دي – إنفو".

وأقيم نصب تذكاري صغير مساء الاثنين عند سفح نصب تذكاري للشاعرة الأوكرانية ليسيا أوكراينكا في حديقة. ووضع النشطاء زهورا وصورة بالأبيض والأسود للمبنى المدمر في دنيبرو.

وفي الساعات التي تلت ذلك ، جلب المزيد من الأشخاص الزهور، بعضها باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني.

وأصبحت الإجراءات العامة المناهضة للحرب نادرة جدا في روسيا في مواجهة القمع الهائل. ومنذ أشهر، لم تكن هناك أي احتجاجات كبيرة ضد غزو الدولة المجاورة الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ما يقرب من 11 شهرا.

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