أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 98.5% من الذين تم اعتقالهم في العاصمة طهران، بتهمة المشاركة في أعمال الشعب خلال الأشهر الأخيرة.

وقال القضاء، في بيان له، إن «جميع الذين لم يفرج عنهم، متورطون في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين أو ضالعون في أعمال عنف أخرى»، حسب وكالة «إيران بالعربي».

وأفرجت السلطات الإيرانية عن نجل الرئيس السابق للجمهورية مهدي هاشمي رفسنجاني، بعد أكثر من سبعة أعوام في السجن، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية الأربعاء.

وأودع مهدي هاشمي السجن في أغسطس 2015، لقضاء عقوبة بالحبس عشرة أعوام، بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمسّ بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية.

واعتبر الحكم الصادر بحقّه في حينه «عقوبة مدفوعة سياسيا».

ونقلت وكالة «إيسنا» عن المحامي وحيد أبو المعالي، نبأ الإفراج عن موكله، ليل الثلاثاء من سجن إوين في طهران، مشيرًا إلى أن القضاء منح مهدي هاشمي «إطلاق سراح مشروطاً».

وبرز اسم مهدي هاشمي في أوائل الألفية الثالثة، في قضايا تعلقت بمجموعتَي ستاتويل النروجية العامة وتوتال الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى لتسهيل وصولهما الى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، حيث كان آنذاك مسؤولاً كبيراً في قطاع النفط.

وفي 2009، أسّس «لجنة حماية الأصوات»، ودعم ترشيح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات ضد الرئيس المنتهية ولايته في ذاك العام محمود أحمدي نجاد.

ويعد رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979. تولّى الرئاسة بين 1989 و1997، وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.

وفي مطلع يناير، أصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن ابنة رفسنجاني، فائزة، لمدة خمسة أعوام، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في 27 سبتمبر عن توقيف فائزة (60 عاماً) بشبهة «التحريض» على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.