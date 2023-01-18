تعليق أعمال الإنقاذ في دنيبرو شرق أوكرانيا رغم وجود 20 شخصا في عداد المفقودين

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علقت قوات الطوارئ البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض، بعد النتائج المدمرة لهجوم صاروخي روسي على مبنى سكني شاهق في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

ولا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت قوة الدفاع المدني يوم الثلاثاء. وقال عمدة المدينة بوريس فيلاتوف: "فرص العثور على أي شخص تميل للأسف نحو الصفر".

وأضاف أنه من الممكن أن تكون بعض الجثث مشوهة بسبب النيران وانهيار أجزاء من المنازل بحيث يصعب العثور عليها.

ومنذ الهجوم الذي وقع يوم السبت، تم انتشال 45 جثة في المدينة الكبيرة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، بينهم ستة أطفال.

وأصيب نحو 80 شخصا. ولا يزال هناك 28 جريحا في المستشفى، وكثير منهم في حالة حرجة.

وتم تدمير أكثر من 230 شقة في المبنى المكون من تسعة طوابق.

والهجوم هو الأسوأ من بين عدة هجمات روسية نفذت يوم السبت.